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Супруги Романчук показали своего домашнего любимца. Фото
Очень милые
Супруги украинских спортсменов, пловца Михаила Романчука и легкоатлетки Марины Бех-Романчук показали своим поклонникам нового домашнего любимца. Соответствующее фото пара разместила на своих официальных страницах в Instagram.
Напомним, что ранее Майк Тайсон
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