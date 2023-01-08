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Супруги Романчук показали своего домашнего любимца. Фото

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Очень милые

Супруги Романчук показали своего домашнего любимца. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Супруги украинских спортсменов, пловца Михаила Романчука и легкоатлетки Марины Бех-Романчук показали своим поклонникам нового домашнего любимца. Соответствующее фото пара разместила на своих официальных страницах в Instagram.

Напомним, что ранее Майк Тайсон похвалил Усика.

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В статье: Михаил Романчук Марина Бех-Романчук
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