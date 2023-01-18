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Прометей на выезде уступил Ле-Канне в матче Лиги чемпионов

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Украинский клуб не смог сдержать соперника

Прометей на выезде уступил Ле-Канне в матче Лиги чемпионов

Фото: prometeyvc.com

Новина українською

18 января состоялся второй очный поединок Ле-Канне и Прометея на групповой стадии Лиги чемпионов, который проходил во Франции.

С первых минут подопечные Милана Гршичи были настроены взять реванш за поражение. В свою очередь наша команда ошибалась в атаке, что привело к проигрышу первой партии.

В следующей партии "красно-белые" выглядели более конкурентоспособными. "Ле-Канне" улучшили игру на блоке и вернули себе инициативу - 10:8. В итоге фортуна улыбнулась представительницам Франции - 25:22.

В третьем отрезке "Прометей" попытался взять игру в свои руки и даже вышел вперед - 11:14. Впрочем, после двух тайм-аутов хозяева выровняли счет, а впоследствии и одержали победу - 25:22.

Лига чемпионов ЕКВ 2022/23

Групповой этап. 4-й тур

"Ле-Канне" - СК "Прометей" 3-0 (25:15, 25:22, 25:22)

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В статье: ВК Прометей
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