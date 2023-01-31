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Прометей добыл 15-ю победу в Суперлиге-Будинвест

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Хозяева выглядели увереннее

Прометей добыл 15-ю победу в Суперлиге-Будинвест

Фото: prometeyvc

Новина українською

31 января "Прометей" провел матч с "Житичи-Полесье". В стартовой партии победу одержали Житичи, которые были лучшими на блоке и в атаке, в итоге первый сет остался за ними - 18:25.

Следующие три сета "красно-белые" уже не отдали - 25:21, 25:22 и 25:20.

Стоит отметить, что для днепрян эта победа стала 15-й в Суперлиге-Будинвест сезона 2022-2023.

Приз MVP матча получил центральный блокирующий Александр Гладенко.

Уже 2 февраля в 19:00 "красно-белые" сыграют против ПСК "Юридическая академия".

ВК "Прометей" - ВК "Житичи-Полесье" - 3:1 (18:25, 25:21, 25:22, 25:20)

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В статье: ВК Прометей
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