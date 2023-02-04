Волейбол. Перуджа добыла очередную победу в чемпионате Италии, Плотницкий - самый результативный игрок матча

Волейбольный клуб "Перуджа", в составе которого выступает украинский волейболист Олег Плотницкий, добыл очередную победу в матче чемпионата Италии.

Лидер Серии А клуб "Перуджа" принимал "Пьяченцу", занимавшую перед этим туром 5 место.Матч прошел с преимуществом хозяев площадки и завершился их уверенной победой со счетом 3:1 (22:25, 25:22, 25:21, 25:17).

Украинец вышел в стартовом составе своей команды. В активе Плотницкого 15 набранных очков в матче - лучший показатель среди волейболистов обеих команд.

Стоит отметить, что данная победа стала уже 18-ой в чемпионате, что позволяет клубу украинцу уверенно лидировать в чемпионате, опережая своего ближайшего конкурента на 22 очка. На втором места в итальянском первенстве идет "Трентино".