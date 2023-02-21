Сборная Украины по гандболу объявила состав на контрольные матчи против Румынии

Определен состав женской сборной Украины на сборы в Ужгороде и контрольные матчи против сборной Румынии, которые пройдут в румынской Быстрице 3 и 4 марта.

Для команды Виталия Андронова эти игры станут подготовкой к решающей стадии отбора на чемпионат мира-2023.

3 – 4 марта

Румыния – Украина

Состав сборной Украины на сборы в Ужгороде и контрольные матчи против Румынии

Вратари:

16. Виктория Салтанюк ("Галичанка")

88. Татьяна Чернявская (HC Byala)

Полевые игроки:

3. Диана Дмитришин ("Галичанка")

7. Марианна Маркевич ("Галичанка")

9. Юлия Андрейчук (Volda Handball)

10. Ирина Прокопьяк ("Галичанка")

11. Леся Смоллинг (JKS Jaroslaw)

13. Дарья Кот ("Карпаты")

14. Татьяна Поляк ("Галичанка")

15. Анастасия Мелекесцева ("Галичанка")

18. Евгения Когуч ("Ювента")

19. Тамара Смбатян ("Альба Фехервар")

23. Ирина Глебко ("Рымнику-Вылча")

27. Евгения Левченко ("Рымнику-Вылча")

28. Марина Коновалова ("Галичанка")

32. Милана Шукаль ("Карпаты")

Лилия Горильска (Moyra-Budaörs Handball)

Главный тренер – Виталий Андронов

Тренеры - Оксана Площинская, Ольга Передерий