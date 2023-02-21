  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины по гандболу объявила состав на контрольные матчи против Румынии
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по гандболу объявила состав на контрольные матчи против Румынии

Другие виды
(1 голосов)

Они состоятся в начале марта

Сборная Украины по гандболу объявила состав на контрольные матчи против Румынии

фото - ФГУ

Новина українською

Определен состав женской сборной Украины на сборы в Ужгороде и контрольные матчи против сборной Румынии, которые пройдут в румынской Быстрице 3 и 4 марта.

Для команды Виталия Андронова эти игры станут подготовкой к решающей стадии отбора на чемпионат мира-2023.

3 – 4 марта

Румыния – Украина

Состав сборной Украины на сборы в Ужгороде и контрольные матчи против Румынии

Вратари:

16. Виктория Салтанюк ("Галичанка")

88. Татьяна Чернявская (HC Byala)

Полевые игроки:

3. Диана Дмитришин ("Галичанка")

7. Марианна Маркевич ("Галичанка")

9. Юлия Андрейчук (Volda Handball)

10. Ирина Прокопьяк ("Галичанка")

11. Леся Смоллинг (JKS Jaroslaw)

13. Дарья Кот ("Карпаты")

14. Татьяна Поляк ("Галичанка")

15. Анастасия Мелекесцева ("Галичанка")

18. Евгения Когуч ("Ювента")

19. Тамара Смбатян ("Альба Фехервар")

23. Ирина Глебко ("Рымнику-Вылча")

27. Евгения Левченко ("Рымнику-Вылча")

28. Марина Коновалова ("Галичанка")

32. Милана Шукаль ("Карпаты")

Лилия Горильска (Moyra-Budaörs Handball)

Главный тренер – Виталий Андронов

Тренеры - Оксана Площинская, Ольга Передерий

По теме
yellow-arrow
Украина берет бронзу на чемпионате мира по лыжному фристайлу
yellow-arrow
Зеленский перед Супербоулом-2023 призвал американское общество поддерживать Украину - ФОТО
yellow-arrow
Супербоул. Канзас Сити отыгрывался весь матч и вырвал победу за 8 секунд до конца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по гандболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
handball.net.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде