Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Австрии в отборе на Евро

Мужская сборная Украины по гандболу проиграла второй матч в квалификации к Чемпионату Европы. В номинально домашнем поединке третьего тура третьего этапа отбора, проходившем в немецком Кобурге, украинцы проиграли Австрии 31:38.

Из четырех команд группы гарантированное место в следующий этап получают две сборные, а также четыре из восьми лучших, занявших третьи места в во всех квартетах. В настоящее время Украина делит 2-4 ступеньки, имея равное количество очков с Румынией и Фарерскими островами.

11 марта на старте второго круга Австрия будет принимать Украину, а в конце апреля состоятся решающие поединки отбора для наших мужчин против Фарерских островов и Румынии.

Гандбол. Мужчины. Отбор к Евро-2024

Украина – Австрия 31:38 (13:18)