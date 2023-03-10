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Австралиец Джексон Итальяно установил мировой рекорд по количеству подтягиваний
Он собирал за каждое подтягивание 0,66$
Фото: morningexpress.in
Австралиец Джексон Итальяно установил мировой рекорд по количеству подтягиваний, подтянувшись на турнике 8008 раз за 24 часа, пишет Guinnessworldrecords.
Предыдущий рекорд составлял 7715 подтягиваний.
Фанат фитнеса установил рекорд не только по спортивному достижению, но и по сбору денег для благотворительной организации, которая помогает людям с деменцией.
Джексон намеревался собрать 1 австралийский доллар ($ 0,66) за каждое подтягивание, которое он планировал сделать. Но он превзошёл свою цель и в итоге собрал колоссальные 8782 австралийских доллара ($ 5 914,72).
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