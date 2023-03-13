Игрок сборной Японии по волейболу умер в возрасте 31 года

Японская волейбольная ассоциация (JVA) на своём официальном сайте сообщила о скоропостижной кончине связующего национальной сборной Наонобу Фудзии.

В феврале 2022 года Фудзии объявил, что у него диагностирована злокачественная опухоль желудка, сразу четвёртая стадия, с метастазами в мозг. Волейболисту был всего 31 год.

"Наонобу Фудзии, представлявший мужскую сборную Японии на Олимпиаде в Токио и оставивший большое наследие в мире японского волейбола, умер в пятницу, 10 марта. Мы хотим выразить искренние соболезнования его родным и близким и поблагодарить за его многочисленные заслуги при жизни", — сказано в заявлении JVA.

Фудзии выступал за японский волейбольный клуб Toray Arrows из префектуры Сидзуока.