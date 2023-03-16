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Германия не будет проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов
Немцы поддержали Украину
Фото: Національна федерація фехтування України
В Федерации фехтования Германии сообщили, что не будут проводить Кубок мира по рапирам среди женщин, пишет сайт ФФГ.
"Решение Конгресса FIE снова разрешить участие россии и беларуси вызвало горячие дискуссии как внутри, так и вне".
По-прежнему наша солидарность с людьми в Украине, страдающими захватнической войной. Теперь мы хотим дать четкий сигнал, что мы хотели бы другого результата, и что мы все еще видим большое количество открытых вопросов, делающих проведение турнира невозможным.
Как бы мы ни хотели представить наших лучших спортсменов немецкой публике и дать им возможность использовать домашнее преимущество на пути к Олимпийским играм в Париже, обстоятельства делают другое решение невозможным".
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