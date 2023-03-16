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Германия не будет проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов

Другие виды
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Немцы поддержали Украину

Германия не будет проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов

Фото: Національна федерація фехтування України

Новина українською

В Федерации фехтования Германии сообщили, что не будут проводить Кубок мира по рапирам среди женщин, пишет сайт ФФГ.

"Решение Конгресса FIE снова разрешить участие россии и беларуси вызвало горячие дискуссии как внутри, так и вне".

По-прежнему наша солидарность с людьми в Украине, страдающими захватнической войной. Теперь мы хотим дать четкий сигнал, что мы хотели бы другого результата, и что мы все еще видим большое количество открытых вопросов, делающих проведение турнира невозможным.

Как бы мы ни хотели представить наших лучших спортсменов немецкой публике и дать им возможность использовать домашнее преимущество на пути к Олимпийским играм в Париже, обстоятельства делают другое решение невозможным".

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В статье: Кубок мира по фехтованию
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Источник:
XSport.ua

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