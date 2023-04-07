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Александр Абраменко: Федерации других стран должны помочь нам и не допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов

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Спортсмен высказался о бойкоте Олимпиады

Александр Абраменко: Федерации других стран должны помочь нам и не допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Олимпийский чемпион-2018 по фристайлу Александр Абраменко отреагировал на рекомендации МОК допустить россиян и белорусов к международным турнирам.

"Действия Международного олимпийского комитета возмущают и шокируют наше украинское олимпийское сообщество, это недопустимо. Это шокирует не только нас, но и другие страны, которые поддерживают Украину. Все понимают, что происходит. Как наши украинские спортсмены могут выступать вместе со спортсменами-оккупантами?

Мы видим, что МОК не может принять решение о допуске самостоятельно, поэтому переводит ответственность на международные федерации и рекомендует допустить россиян и белорусов к соревнованиям. Как спортсмен, я могу сказать, что бойкотировать соревнования, Олимпийские игры – это ненормально. В то же время я не понимаю, как можно с ними тягаться. Мы должны делать все возможное, чтобы донести до других федераций, стран нашу позицию. Они должны помочь нам и не допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов".

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В статье: Александр Абраменко
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