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Отбор к ЧМ по гандболу: Северная Македония - Украина: смотреть онлайн

Другие виды
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Наша женская сборная имеет хорошие шансы завоевать путевку в ЧМ впервые за много лет

Отбор к ЧМ по гандболу: Северная Македония - Украина: смотреть онлайн

Фото: Федерація гандболу України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 апреля, в Скопье состоится первый матч отбора на Чемпионат Мира по гандболу.

Соперником нашей сборной станет команда из Северной Македонии.

Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Второй матч состоится 11 апреля в г. Кишварде, Венгрия, где наши девушки формально будут хозяйками игры.

Стоит отметить, что украинкам в этом году повезло со жребием и наша команда имеет неплохие шансы на выход в финальную часть ЧМ. Наши соперницы попали в "сеянные" за счет участия в Чемпионате Европы в прошлом году, как одна из стран-хозяек турнира.

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В статье: сборная Украины по гандболу
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