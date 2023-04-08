Отбор к ЧМ по гандболу: Северная Македония - Украина: смотреть онлайн

Сегодня, 8 апреля, в Скопье состоится первый матч отбора на Чемпионат Мира по гандболу.

Соперником нашей сборной станет команда из Северной Македонии.

Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Второй матч состоится 11 апреля в г. Кишварде, Венгрия, где наши девушки формально будут хозяйками игры.

Стоит отметить, что украинкам в этом году повезло со жребием и наша команда имеет неплохие шансы на выход в финальную часть ЧМ. Наши соперницы попали в "сеянные" за счет участия в Чемпионате Европы в прошлом году, как одна из стран-хозяек турнира.