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Сборная Украины по гандболу победила в первом матче плей-офф отбора на чемпионат Европы
Девушки просто фантастические
ФГУ
Женская сборная Украины по гандболу победила в первом матче плей-офф отбора на чемпионат Европы 2023.
Наши девушки в первом матче сумели переиграть Северную Македонию. Счет поединка 24-22 в пользу украинок. Матч прошел в городе Скопье.
Украина: Гладун, Дмитришин (3), Маркевич (4), Андрийчук, Прокопяк, Смолич, Кот, Мелекесцева, Салтанюк, Воловник, Смбатян (5), Стельмах (1), Глебко (1), Левченко (4), Коновалова ( 2), Компаниец.
Лучшим игроком матча стала Тамара Смбатян.
Ответный матч пройдет 11 апреля в венгерском Кишварде. Украинки будут номинальными хозяйками встречи.
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