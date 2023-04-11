Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михаил Романчук: В каждом виде спорта влияние российских средств велико
Украинец высказался о допуске россиян и белорусов
Лидер сборной Украины по плаванию Михаил Романчук рассказал о своих планах и допуске россиян к международным соревнованиям.
"На открытой воде начинаются этапы Кубка мира в начале мая. Я также планирую на них выступать - это будет в Египте, в Хургаде, а также на острове Сардиния в Италии. Выступим там и посмотрим, как дальше будет с лицензией".
Более жесткой стала система отбора, но есть определенные "лазейки", с помощью которых и там можно попасть на Олимпиаду. Летом на чемпионате мира будет разыграно только три пропуска для призеров. Остальные будут отбираться позже других стартов".
О решении World Aquatics по возвращению атлетов из России и Беларуси
"Недавно говорил с Андреем Говоровым, который выполнил квоты на чемпионат мира — лицензии на 50 метров свободным стилем и баттерфляем. Мы с ним коммуникируем по поводу недопуска российских и белорусских спортсменов. Он является членом комитета атлетов Европейской лиги плавания.
Практически все российские пловцы имеют отношение к армии, к ЦСКА, мне кажется. На сборе в горах были и представители сборной Литвы, все они против допуска спортсменов из стран-агрессорок. Но все мы должны прекрасно понимать, что от спортсменов, к сожалению, ничего не зависит. Если бы от спортсменов что-то зависело, то наш Кабинет Министров, кажется, не принял бы такое поспешное решение относительно соревнований. Мне кажется, что в каждом виде спорта влияние российских средств велико".
Популярное сейчас
- СМИ: Динамо не будет продлевать контракт с Бойко и уже нашло ему замену
- РСЗО HIMARS уничтожила два российских танка Т-80БВ. ВИДЕО
- Сити примет Баварию, Мудрик против Реала, ТОП-матч в УПЛ. Расписание футбола на 10-16 апреля
- Отбор к ЧМ по гандболу: Северная Македония - Украина: смотреть онлайн
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО