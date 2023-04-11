Михаил Романчук: В каждом виде спорта влияние российских средств велико

Лидер сборной Украины по плаванию Михаил Романчук рассказал о своих планах и допуске россиян к международным соревнованиям.

"На открытой воде начинаются этапы Кубка мира в начале мая. Я также планирую на них выступать - это будет в Египте, в Хургаде, а также на острове Сардиния в Италии. Выступим там и посмотрим, как дальше будет с лицензией".

Более жесткой стала система отбора, но есть определенные "лазейки", с помощью которых и там можно попасть на Олимпиаду. Летом на чемпионате мира будет разыграно только три пропуска для призеров. Остальные будут отбираться позже других стартов".

О решении World Aquatics по возвращению атлетов из России и Беларуси

"Недавно говорил с Андреем Говоровым, который выполнил квоты на чемпионат мира — лицензии на 50 метров свободным стилем и баттерфляем. Мы с ним коммуникируем по поводу недопуска российских и белорусских спортсменов. Он является членом комитета атлетов Европейской лиги плавания.

Практически все российские пловцы имеют отношение к армии, к ЦСКА, мне кажется. На сборе в горах были и представители сборной Литвы, все они против допуска спортсменов из стран-агрессорок. Но все мы должны прекрасно понимать, что от спортсменов, к сожалению, ничего не зависит. Если бы от спортсменов что-то зависело, то наш Кабинет Министров, кажется, не принял бы такое поспешное решение относительно соревнований. Мне кажется, что в каждом виде спорта влияние российских средств велико".