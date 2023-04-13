Михаил Романчук принес Украине первую олимпийскую лицензию по плаванию

Михаил Романчук выполнил норматив в заплыве на 400 метров свободным стилем. Таким образом, Украина получила первую олимпийскую лицензию на Игры в Париже в плавании.

В финал украинский пловец отобрался со временем 3:49.83 минуты. Для попадания на Олимпиаду он должен был преодолеть дистанцию быстрее на три секунды (3:46.78 мин).

В финальном заплыве Романчук смог выполнить олимпийский норматив и показать предельный результат 3:46.66 минут.

Следующие два заплыва Романчук проведет в пятницу, 14 апреля и в воскресенье, 17 апреля.