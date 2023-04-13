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Илья Ковтун завоевал бронзу в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Украинец не смог продемонстрировать свой лучший результат
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В Анталии на чемпионате Европы украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал бронзу в личном многоборье.
В квалификации он показал лучший результат среди всех участников, получив за свое выступление оценку 85.432 балла.
Однако непосредственно в финале Ковтун не смог улучшить результат, даже ухудшил. Он набрал 83,032 балла и был близок к серебру. Чемпионом Европы в многоборье стал турецкий гимнаст Адем Асил.
ЧЕ-2023. Личное многоборье
Адем Асил (Турция) – 84.965
Джейк Джарман (Великобритания) – 83.463
Илья Ковтун (Украина) – 83.032
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