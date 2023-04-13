Илья Ковтун завоевал бронзу в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

В Анталии на чемпионате Европы украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал бронзу в личном многоборье.

В квалификации он показал лучший результат среди всех участников, получив за свое выступление оценку 85.432 балла.

Однако непосредственно в финале Ковтун не смог улучшить результат, даже ухудшил. Он набрал 83,032 балла и был близок к серебру. Чемпионом Европы в многоборье стал турецкий гимнаст Адем Асил.

ЧЕ-2023. Личное многоборье

Адем Асил (Турция) – 84.965

Джейк Джарман (Великобритания) – 83.463

Илья Ковтун (Украина) – 83.032