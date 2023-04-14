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Михаил Романчук принес сборной Украины третью лицензию на ОИ-2024

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Для него это вторая награда на текущих соревнованиях

Михаил Романчук принес сборной Украины третью лицензию на ОИ-2024

Фото: 24 канал

Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук принес в копилку сборной вторую лицензию на ОИ-2024 в Париже. В заплыве на 1500 м свободным стилем он выполнил олимпийский норматив.

На соревнованиях в Стокгольме Романчук смог выполнить олимпийский норматив 15.00.99. Уже на финише Михаил показал результат 14:40:21.

Следует отметить, что это уже третье выступление украинца на дистанции 1500 м на Олимпийских играх (2016, 2020, 2024).

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В статье: Михаил Романчук
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