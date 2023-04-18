Александр Абраменко: У меня разрыв передней крестообразной связки

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко рассказал о полученной травме в США.

"Ну упал и упал. Было немного больно, но быстро все прошло. Была надежда, что это просто растяжение. Но когда я после двух недель встал на лыжи и попытался поездить, то понял, что что-то не так. Коленный сустав был нестабильным, поэтому мы решили сделать снимок.

Так мы узнали, что у меня разрыв передней крестообразной связки. Такая же травма у меня была перед Олимпийскими играми в Корее. Восстановление займет не менее полугода.

Практически с первого дня после операции делаются малые упражнения, которые нужно делать. Постепенно нагрузка растет, и так проходит полгода. После полугода никаких ограничений по нагрузке не будет", – рассказал Абраменко.