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Александр Абраменко: У меня разрыв передней крестообразной связки

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Спортсмен высказался о своей травме

Александр Абраменко: У меня разрыв передней крестообразной связки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко рассказал о полученной травме в США.

"Ну упал и упал. Было немного больно, но быстро все прошло. Была надежда, что это просто растяжение. Но когда я после двух недель встал на лыжи и попытался поездить, то понял, что что-то не так. Коленный сустав был нестабильным, поэтому мы решили сделать снимок.

Так мы узнали, что у меня разрыв передней крестообразной связки. Такая же травма у меня была перед Олимпийскими играми в Корее. Восстановление займет не менее полугода.

Практически с первого дня после операции делаются малые упражнения, которые нужно делать. Постепенно нагрузка растет, и так проходит полгода. После полугода никаких ограничений по нагрузке не будет", – рассказал Абраменко.

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В статье: Александр Абраменко
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Источник:
Телеканал ДІМ

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