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Гребля. Лузан завоевала второе золото на этапе Кубка мира в Познане
В украинской команды 5 наград
Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала уже второе золото на этапе Кубка мира, который проходит в эти дни в польской Познане.
После удачного
Людмила преодолела дистанцию за 2.12,92 минуты. Серебро досталось представительнице Венгрии Софии Кишбан (2.16,85), а ТОП 3 замкнула хорватка Ванесса Тот (2.17,39).
Отметим, что всего в активе нашей команды после 2 соревновательных дней 5 медалей. Кроме Лузан золото также завоевала мужская байдарка-четверка. По бронзе в свой актив занесли мужская каноэ-четверка и Александр Зайцев (байдарка-одиночка, 200 метров).
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