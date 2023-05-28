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Гребля. Лузан завоевала второе золото на этапе Кубка мира в Познане

Другие виды
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В украинской команды 5 наград

Гребля. Лузан завоевала второе золото на этапе Кубка мира в Познане

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала уже второе золото на этапе Кубка мира, который проходит в эти дни в польской Познане.

После удачного выступления в одиночке каноэ на 200 метров, украинка забрала первую позицию также в одиночке каноэ на 500 метров.

Людмила преодолела дистанцию за 2.12,92 минуты. Серебро досталось представительнице Венгрии Софии Кишбан (2.16,85), а ТОП 3 замкнула хорватка Ванесса Тот (2.17,39).

Отметим, что всего в активе нашей команды после 2 соревновательных дней 5 медалей. Кроме Лузан золото также завоевала мужская байдарка-четверка. По бронзе в свой актив занесли мужская каноэ-четверка и Александр Зайцев (байдарка-одиночка, 200 метров).

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Гребля на байдарках и каноэ. Украинка Лузан взяла золото на этапе Кубка мира в Польше
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В статье: гребля на байдарках и каноэ Людмила Лузан
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