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Сборная Украины одержала вторую победу в Золотой Евролиге

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Отличный матч в исполнении украинской команды

Сборная Украины одержала вторую победу в Золотой Евролиге

Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий

Новина українською

Сборная Украины по волейболу добыла вторую победу в Золотой Евролиге-2023.

Украинцы со счётом 3:0 обыграли национальную команду Хорватии. Сам матч проходил в в Лодзи, а лучшую результативность по его итогам показал диагональный украинцев Василий Тупчий. В этом поединке он набрал 14 очков.

После двух туров у сборной Украины 6 очков из 6 возможных. Следующий матч украинцы проведут 3 июня против Бельгии.

Золотая Евролига-2023

Украина – Хорватия 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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