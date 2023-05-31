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Сборная Украины одержала вторую победу в Золотой Евролиге
Отличный матч в исполнении украинской команды
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
Сборная Украины по волейболу добыла вторую победу в Золотой Евролиге-2023.
Украинцы со счётом 3:0 обыграли национальную команду Хорватии. Сам матч проходил в в Лодзи, а лучшую результативность по его итогам показал диагональный украинцев Василий Тупчий. В этом поединке он набрал 14 очков.
После двух туров у сборной Украины 6 очков из 6 возможных. Следующий матч украинцы проведут 3 июня против Бельгии.
Золотая Евролига-2023
Украина – Хорватия 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)
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