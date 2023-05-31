Сборная Украины одержала вторую победу в Золотой Евролиге

Сборная Украины по волейболу добыла вторую победу в Золотой Евролиге-2023.

Украинцы со счётом 3:0 обыграли национальную команду Хорватии. Сам матч проходил в в Лодзи, а лучшую результативность по его итогам показал диагональный украинцев Василий Тупчий. В этом поединке он набрал 14 очков.

После двух туров у сборной Украины 6 очков из 6 возможных. Следующий матч украинцы проведут 3 июня против Бельгии.

Золотая Евролига-2023

Украина – Хорватия 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)