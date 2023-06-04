Волейбол. Мужская сборная Украины одержала третью победу в Золотой Евролиге 2023

Мужская сборная Украины по волейболу продолжает свои выступления в Золотой Евролиге 2023. Вчера, 3 июня наша команда завершила первый круг группового этапа соревнований, обыграв сборную Бельгии.

Счет матча 3-0 (25-21; 25-21; 25-23) в пользу украинцев.

Состав команды : Василий Тупчий, Виталий Щитков, Юрий Семенюк, Дмитрий Теременко, Илья Ковалев, Олег Плотницкий, Дмитрий Канаев (либеро).

Отметим, что подопечные Угиса Крастиньша идут на турнире без поражений. В предыдущих матчах они победили Северную Македонию (3-0) и Хорватию (3-0).

После трех стартовых матчей Украина лидирует в группе, имея в своем активе 9 очков. Следующий матч команда проведет 11 июня против сборной Хорватии.