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Волейбол. Мужская сборная Украины одержала третью победу в Золотой Евролиге 2023
Ребят не остановить
Фото: cev.eu
Мужская сборная Украины по волейболу продолжает свои выступления в Золотой Евролиге 2023. Вчера, 3 июня наша команда завершила первый круг группового этапа соревнований, обыграв сборную Бельгии.
Счет матча 3-0 (25-21; 25-21; 25-23) в пользу украинцев.
Состав команды: Василий Тупчий, Виталий Щитков, Юрий Семенюк, Дмитрий Теременко, Илья Ковалев, Олег Плотницкий, Дмитрий Канаев (либеро).
Отметим, что подопечные Угиса Крастиньша идут на турнире без поражений. В предыдущих матчах они победили Северную Македонию (3-0) и Хорватию (3-0).
После трех стартовых матчей Украина лидирует в группе, имея в своем активе 9 очков. Следующий матч команда проведет 11 июня против сборной Хорватии.
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