Международный союз конькобежного спорта оставил в силе отстранение россиян и белорусов

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжил свое решение об отстранении россиян и белорусов от участия в соревнованиях международного уровня.

"Совет ISU заседал 9-11 июня 2023 года и обсуждал рекомендации Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Совет ISU решил изучить потенциальные пути внедрения рекомендаций МОК. Совет продолжит следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также решениями и их выполнением в рамках олимпийского движения. Между тем, предыдущие решения остаются в силе", - сказано в сообщении.