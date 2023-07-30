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ЧМ по плаванию. Романчук финишировал седьмым на дистанции 1500 метров вольным стилем
Неудачное выступление украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец Михаил Романчук показал седьмой результат на проходящем в эти дни чемпионате мира 2023 в Фуоке (Япония).
Наш спортсмен на дистанции 1500 метров свободным стилем занял седьмую позицию. Время заплыва нашего соотечественника – 14:53,21 минута.
Золото завоевал представитель Туниса Ахмед Аюб Хафнави, серебро у пловца из США Бобби Финке, а ТОП 3 замкнул австралиец Самуэль Шорт.
Напомним, что Романчук является действующим чемпионом Европы в этой дисциплине, и двукратным серебрянным призером (2017, 2019) чемпионатов мира.
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