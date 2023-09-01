Абраменко: Наверное, не успею восстановиться к зимнему сезону

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко рассказал о возобновлении после операции на колене.

"Я зимой получил такое же повреждение, как и перед Олимпиадой 2018 года. И сейчас прохожу реабилитацию. До сентября этого года мне было запрещено получать физические нагрузки".

Наверное, не успею восстановиться к зимнему сезону. К нему нужно было готовиться еще летом. На официальных зимних стартах нужно иметь собственную предварительно подготовленную программу", - сказал Абраменко.

Напомним, Абраменко досрочно завершил сезон из-за разрыва крестообразной связки колена и перенес операцию в начале марта этого года.