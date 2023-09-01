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Абраменко: Наверное, не успею восстановиться к зимнему сезону
Олимпийский чемпион по фристайлу - о возобновлении после операции
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко рассказал о возобновлении после операции на колене.
"Я зимой получил такое же повреждение, как и перед Олимпиадой 2018 года. И сейчас прохожу реабилитацию. До сентября этого года мне было запрещено получать физические нагрузки".
Наверное, не успею восстановиться к зимнему сезону. К нему нужно было готовиться еще летом. На официальных зимних стартах нужно иметь собственную предварительно подготовленную программу", - сказал Абраменко.
Напомним, Абраменко досрочно завершил сезон из-за разрыва крестообразной связки колена и перенес операцию в начале марта этого года.
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