Крастиньш об игре с Болгарией: Кто не рискует, тот не живет в Юрмале

Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш прокомментировал игру своих подопечных в матче 3 круга группового этапа Евро 2023.

– Первый сет с Болгарией мы действительно хорошо сыграли. И подача, и приём, и блок все работало. Но потом уже третий матч подряд у нас во второй партии не летит подача. Это то, что нам нужно поправить. Если взять первую партию, то у нас есть ноль ошибок и несколько эйсов, а во второй только один эйс, но семь ошибок. Соперники тоже, конечно, во второй партии начинают наращивать силу своей подачи. Следует выдержать баланс, чтобы мы были готовы к тому, что они будут рисковать на подаче.

Против таких команд, как Болгария, где хорошие исполнители физически развиты, нужно реально рисковать на подаче. Если просто так вводить мяч, то у них очень высокий процент на атаках. У нас в Латвии говорят: "Кто не рискует, тот не живет в Юрмале".

– Есть ли у Вас план на следующую игру с Финляндией?

– Конечно, план есть. С этой командой нужно хорошо подавать. У них очень высококлассный связующий, опытный, играет в польской Плюс-лиге. И он в команде не первый связующий, больше второй, но играет немаловажную роль. Выходил в матчах и спасал команду. Имеет большой опыт.

Как создать проблемы? Выбить соперников из приема. Он не очень любит бегать за мячами. Если прием хорош, он очень хорошо и качественно подходит. Тогда отследить его действия сложно. Но если нам удастся заставить его побегать, есть хороший шанс.

Финляндия играет в такой классический финский волейбол. Они не спешат, не паникуют, у них нет авторитетов. Из равновесия их выбить невозможно. Как играют, так и будут играть в свою игру. А еще их силой не испугать. Я немного работал в Финляндии и знаю психологию. Они будут выходить и играть в свою игру. Наша цель – создать давление на подаче, чтобы увести их от сетки – сказал главный тренер.