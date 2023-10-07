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Украина-Катар: Видео-обзор победного матча в отборе на Олимпиаду 2024

Другие виды
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Трудная победа, но такая нужная

Украина-Катар: Видео-обзор победного матча в отборе на Олимпиаду 2024

Фото: cev.eu

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 6 октября, мужская сборная Украины по волейболу победила Катар в отборе на Олимпийские игры 2024. Матч прошел в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Вашему вниманию видео-обзор матча Украина-Катар:

Напомним, что следующий матч отбора на Олимпиаду 2024 подопечные Угиса Крастиньша проведут сегодня, 7 октября в 23:00 по киевскому времени против Чехии.

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В статье: Олимпиада-2024 сборная Украины по волейболу
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