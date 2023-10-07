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Украина-Катар: Видео-обзор победного матча в отборе на Олимпиаду 2024
Трудная победа, но такая нужная
Фото: cev.eu
В пятницу, 6 октября, мужская сборная Украины по волейболу
Вашему вниманию видео-обзор матча Украина-Катар:
Напомним, что следующий матч отбора на Олимпиаду 2024 подопечные Угиса Крастиньша проведут сегодня, 7 октября в 23:00 по киевскому времени против Чехии.
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