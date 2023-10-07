Украина-Катар: Видео-обзор победного матча в отборе на Олимпиаду 2024

В пятницу, 6 октября, мужская сборная Украины по волейболу победила Катар в отборе на Олимпийские игры 2024. Матч прошел в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Вашему вниманию видео-обзор матча Украина-Катар:

Напомним, что следующий матч отбора на Олимпиаду 2024 подопечные Угиса Крастиньша проведут сегодня, 7 октября в 23:00 по киевскому времени против Чехии.