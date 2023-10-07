Волейбол. Украина победила Катар в отборе на Олимпийские игры 2024

Мужская сборная Украины по волейболу продолжает отбор на Олимпийские игры 2024. В бразильском Рио-де-Жанейро наша команда сыграла пятый матч квалификации против сборной Катара.

Счет поединка 3-1 (25:22, 27:29, 26:24, 25:21) в пользу подопечных Угиса Крастиньша.

Украина : Владислав Щуров (4), Василий Тупчий (14), Тимофей Полуян (20), Юрий Семенюк (10), Юрий Синица (2), Илья Ковалев (4), Александр Бойко (либеро) – стартовый. Виталий Кучер (0), Олег Плотницкий (13) – замена.

Таким образом, после пяти сыгранных отборочных матчей наша команда имеет в своем активе 2 победы и 3 поражения. Пока украинцы идут пятыми в группе, для выхода на главные игры четырехлетия коллективу нужно попасть в ТОП 2 отбора (теоретические шансы на это мы пока сохраняем).