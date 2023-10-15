Тренер сборной Украины по гандболу: Все понимаем, какая ответственность на нас

Главный тренер женской сборной Украины по гандболу Виталий Андронов рассказал о подготовке к матчу отбора на ЧЕ-2024 против команды Словакии. Его слова цитирует handball.net.ua:

"Значительных травм нет и психологическое состояние неплохое. Мы возобновились после переезда. Готовимся и понимаем ответственность этой игры. Да, немножко она давит. Но мы – спортсмены, поэтому должны с этим волнением справляться. Я думаю, со свистком сразу исчезнет мандраж, и мы покажем то, чего мы сейчас достойны. Мы понимаем, что в игре с Германией нам, во-первых, не хватило физических способностей. Но мы понимали, что против нас играли топигроки! Мы начали нормально, пока были силы. У нас получались и броски с дальнего расстояния... Все наши проблемы – в нападении. Поэтому в подготовке к Словакии мы делаем акцент именно на игре в нападении. Рассматриваем то, что у нас не получалось. Что-то пробуем какие-то новые моменты, чтобы это было неожиданно для словачек.

Мы знаем, что из Львова на игру едут три автобуса болельщиков. Это наши дети – будущее нашего гандбола. Это для нас очень важно! Хочется хоть немного почувствовать, что мы все же дома. Что это домашняя арена и за нас болеет. Поэтому мы всех ожидаем. Также я знаю, что за нас в Украине очень многие переживают. Мы попытаемся все сделать, чтобы не разочаровать наших болельщиков. Мы все понимаем, какая ответственность на нас и хотим доставить радость всем нашим болельщикам и Украине. Поэтому болейте о нас. Мы этого очень хотим и этого ждем. Слава Украине" – сказал он.

Напомним, что матч Украина-Словакия состоится сегодня, 15 октября, в 18:00 по киевскому времени.