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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике пожизненно дисквалифицировали
В течение 10 лет Саади запрещено работать в канадской гимнастике в какой-либо роли
Фото: stories.house
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе Эльвира Саади пожизненно дисквалифицирована.
В течение 10 лет Саади запрещено работать в канадской гимнастике в какой-либо роли, включая, но не ограничиваясь тренерской, судейской и административной деятельностью.
По истечении 10-летнего срока она может вернуться только к подготовке тренеров, но полностью исключая какой-либо контакт со спортсменами.
Её дисквалификация как тренера, судьи и администратора в любой роли в канадской гимнастике является пожизненной. Решение вынесено федерацией гимнастики Канады, где Саади живёт и работает с 1991 года, сейчас 71 год.
Отметим, причиной санкций стали обвинения в насилии в отношении спортсменок сборной Канады.
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