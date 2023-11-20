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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике пожизненно дисквалифицировали

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В течение 10 лет Саади запрещено работать в канадской гимнастике в какой-либо роли

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике пожизненно дисквалифицировали

Фото: stories.house

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе Эльвира Саади пожизненно дисквалифицирована.

В течение 10 лет Саади запрещено работать в канадской гимнастике в какой-либо роли, включая, но не ограничиваясь тренерской, судейской и административной деятельностью.

По истечении 10-летнего срока она может вернуться только к подготовке тренеров, но полностью исключая какой-либо контакт со спортсменами.

Её дисквалификация как тренера, судьи и администратора в любой роли в канадской гимнастике является пожизненной. Решение вынесено федерацией гимнастики Канады, где Саади живёт и работает с 1991 года, сейчас 71 год.

Отметим, причиной санкций стали обвинения в насилии в отношении спортсменок сборной Канады.

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Источник:
Sport.ua
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