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Прометей узнал соперника в 1/8 финала Кубка ЕКВ

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Украинцы будут противостоять сербскому клубу

Прометей узнал соперника в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Фото: prometeyvc

Новина українською

30 ноября состоялись ответные матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ среди мужчин.

Ранее волейболисты "Прометея" победили "Нова Тех Ликург" из Нидерландов со счетом 3:0 и вышли в следующий этап турнира.

В 1/8 финала команда сыграет с "Партизаном" из Белграда. Сербский клуб пробился в эту стадию соревнований обыграв бельгийскую команду "Хаарсроде".

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