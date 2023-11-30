Прометей узнал соперника в 1/8 финала Кубка ЕКВ

30 ноября состоялись ответные матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ среди мужчин.

Ранее волейболисты "Прометея" победили "Нова Тех Ликург" из Нидерландов со счетом 3:0 и вышли в следующий этап турнира.

В 1/8 финала команда сыграет с "Партизаном" из Белграда. Сербский клуб пробился в эту стадию соревнований обыграв бельгийскую команду "Хаарсроде".