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Прометей узнал соперника в 1/8 финала Кубка ЕКВ
Украинцы будут противостоять сербскому клубу
Фото: prometeyvc
30 ноября состоялись ответные матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ среди мужчин.
Ранее волейболисты "Прометея" победили "Нова Тех Ликург" из Нидерландов со счетом 3:0 и вышли в следующий этап турнира.
В 1/8 финала команда сыграет с "Партизаном" из Белграда. Сербский клуб пробился в эту стадию соревнований обыграв бельгийскую команду "Хаарсроде".
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