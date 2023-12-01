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Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко прошли квалификацию на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Другие виды
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Для спортсменов это первый старт

Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко прошли квалификацию на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

twitter.com/Patrycj28497861

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Украинцы Марусяк Евгений и Виталий Калиниченко успешно преодолели квалификацию на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина.

Напомним, что соревнования проходят в норвежском Лиллехамере на нормальном трамплине (HS 98).

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Для украинских спортсменов это был первый старт в новом сезоне. Евгений Марусяк занял 41-е место, а Виталий Калиниченко показал 41-й результат.

Уже в субботу, 2 декабря, в Лиллехамере пройдут финальные соревнования.

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Источник:
Xsport.ua
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