Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко прошли квалификацию на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Украинцы Марусяк Евгений и Виталий Калиниченко успешно преодолели квалификацию на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина.

Напомним, что соревнования проходят в норвежском Лиллехамере на нормальном трамплине (HS 98).

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Для украинских спортсменов это был первый старт в новом сезоне. Евгений Марусяк занял 41-е место, а Виталий Калиниченко показал 41-й результат.

Уже в субботу, 2 декабря, в Лиллехамере пройдут финальные соревнования.