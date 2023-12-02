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ХИТ завершил выступления в групповом раунде Лиги чемпионов по футзалу
В решающем матче сыграли в ничью с Пальмой
Фото: пресслужби ФК "ХІТ"
Киевский "ХИТ" завершил выступления в групповом этапе футзальной Лиги чемпионов. В решающем поединке команда сыграла вничью против испанского коллектива "Пальма" со счетом 2:2.
Для того чтобы пройти в финал четырех, "ХИТу" нужно было победить лидера группы - "Пальму" с разницей в минимум два гола. После ничьей с украинскими чемпионами в Финал четырех уверенно вышли испанцы с первого места, получив 7 очков.
Лига чемпионов. Третий тур
"ХИТ" (Украина) - "Пальма" (Испания) - 2:2
Голы: Абакшин, 14, Поночовный, 38 - Гордильо, 24, Оладгобад, 28
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