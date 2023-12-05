Прометей уступил ЛКС Лодзь в групповом матче Лиги чемпионов

5 декабря женская волейбольная команда "Прометей" не смогла взять реванш у "ЛКС Лодзь".

Подопечные Ивана Петкова провели неплохой старт поединка. К сожалению, в концовке сета фортуна улыбнулась хозяйкам площадки - 25:23.

Игроки "Прометея" бодро начали следующий отрезок (2:4). Наши волейболистки не только вернули себе предыдущее преимущество, но и увеличили его до четырех пунктов (9:13) и в итоге отыграть подобный гандикап польки не смогли - 22:25.

В третьем сете хозяйки заставили Петкову взять перерыв (12:9). Он сработал, ведь счет на табло вновь стал равным (13:13). Напряженными получились заключительные минуты сета, где в конце концов на более-менее торжествовали представительницы Польши.

Равной была борьба и в следующем отрезке. Далее некоторое время наши спортсменки не успевали блокировать атаки визави. Команды подарили максимально интригующую партию, которая завершилась победой "красно-белых" - 23:25.

Теперь победитель должен был решиться на тай-брейке. Там не обошлось без спорного эпизода: при счете 6:7 в пользу "Прометея" судьи в неоднозначном моменте отдали очко хозяйкам. Конечно, это повлияло на психологическое состояние украинок, которые после того набрали всего три балла - 15:10.

Лига чемпионов 2024 (женщины). Группа Е. 5 декабря

"ЛКС Лодзь" - СК "Прометей 3-2 (25:23, 22:25, 28:26, 23:25, 15:10