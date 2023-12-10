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Андронов о матче против Аргентины: Весь чемпионат мира для нас был скомканным

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Андронов о матче против Аргентины: Весь чемпионат мира для нас был скомканным

Фото: handball.net.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по гандболу Виталий Андронов прокомментировал поражение своих подопечных в матче основного раунда чемпионата мира против Аргентины. Его слова цитирует ФГУ:

"Хотел бы поблагодарить Аргентину, поздравить их с победой. Нам, к сожалению, не удалась сегодня игра. Весь чемпионат мира для нас был скомканный, есть над чем еще работать.

Но такова жизнь. Хотел бы еще поблагодарить Данию за качественный прием, за организацию. Это страна, которая помогает нам сейчас в борьбе нашей. Мы это никогда не забудем и ценим! Спасибо за приятное время, что мы здесь провели" – сказал специалист.

Напомним, что после трех поражений в группе украинки упустили шансы на плей-офф.

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