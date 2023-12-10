Гандбол. Украинки проиграли Аргентине в третьем матче основного раунда чемпионата мира
Третье поражение подряд
Женская сборная Украины по гандболу проиграла в третьем матче основного раунда чемпионата мира 2023. После двух поражений (Чехии и Нидерландам) подопечные Виталия Андронова проиграли спортсменкам из Аргентины.
Счет встречи 25-20 (13-11; 12-9) в пользу наших соперниц.
Лучшим игроком украинской команды стала Марина Коновалова, в активе которой 6 заработанных очков.
Напомним, что после двух стартовых поражений наши девушки потеряли шансы на плей-офф мирового мундиаля, поэтому турнирного значения матч с Аргентиной уже не имел.
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