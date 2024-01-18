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Прометей не сумел выйти в четвертьфинал Кубка ЕКВ-2024

Другие виды

Украинский клуб не сумел навязать сопернику свою игру

Прометей не сумел выйти в четвертьфинал Кубка ЕКВ-2024

Фото: Прометей

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

16 января в Стамбуле состоялся второй матч раунда плей-офф Кубка ЕКВ-2024, в котором мужской "Прометей" играл с "Фенербахче".

Кубок ЕКВ 2023-2024. Плей-офф. Ответный матч

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - ВК "Прометей" (Днепр, Украина) - 3:0 (25:17, 25:21, 25:23)

Золотой сет - 15:11.

Напомним, что на прошлой неделе украинский клуб обыграл турецкий клуб со счетом со счетом 3:1. Днепрянам для выхода в четвертьфинал нужно было выиграть всего две партии.

Первые две партии записал себе в актив ВК "Фенербахче" и выиграл их достаточно уверенно. В третьем сете "Прометей" попытался побороться за победу и несколько раз вел в счете, но в концовке, допустили ошибки и проиграли сет - 23:25.

Болельщиков ждал решающий "золотой сет". В нем подопечные Керема Ерилмаза мощно стартовали (2:0 - 5:1) и в итоге выиграли решающую партию - 15:11 и вышли в четвертьфинал Кубка ЕКВ.

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