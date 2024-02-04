Немецкая саночница Таубитц выиграла этап Кубка мира в Альтенберге, украинка Стецькив – 21-я

В немецком городке Альтенберг прошел этап Кубка мира сезона 2023/2024 по санному спорту. Победу на домашних соревнованиях одержала чемпионка мира Юлия Таубитц.

В первом спуске спортсменка продемонстрировала 22-й показатель, а вот во втором – стала безальтернативно первой. Таким образом, по итогам двух стартов немка триумфовала на соревнованиях.

Серебро досталось представительницам Латвии Элине Витали, а ТОП-3 замкнула австрийка Лиза Шульте.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Елена Стецькив (21 позиция), Анна Шкрет сумела финишировать на 24 месте.