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Немецкая саночница Таубитц выиграла этап Кубка мира в Альтенберге, украинка Стецькив – 21-я
Результаты этапа Кубка мира
Getty Images/Global Images Ukraine
В немецком городке Альтенберг прошел этап Кубка мира сезона 2023/2024 по санному спорту. Победу на домашних соревнованиях одержала чемпионка мира Юлия Таубитц.
В первом спуске спортсменка продемонстрировала 22-й показатель, а вот во втором – стала безальтернативно первой. Таким образом, по итогам двух стартов немка триумфовала на соревнованиях.
Серебро досталось представительницам Латвии Элине Витали, а ТОП-3 замкнула австрийка Лиза Шульте.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Елена Стецькив (21 позиция), Анна Шкрет сумела финишировать на 24 месте.
Напомним, ранее украинская лыжница Олех
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