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Немецкая саночница Таубитц выиграла этап Кубка мира в Альтенберге, украинка Стецькив – 21-я

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Результаты этапа Кубка мира

Немецкая саночница Таубитц выиграла этап Кубка мира в Альтенберге, украинка Стецькив – 21-я

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В немецком городке Альтенберг прошел этап Кубка мира сезона 2023/2024 по санному спорту. Победу на домашних соревнованиях одержала чемпионка мира Юлия Таубитц.

В первом спуске спортсменка продемонстрировала 22-й показатель, а вот во втором – стала безальтернативно первой. Таким образом, по итогам двух стартов немка триумфовала на соревнованиях.

Серебро досталось представительницам Латвии Элине Витали, а ТОП-3 замкнула австрийка Лиза Шульте.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Елена Стецькив (21 позиция), Анна Шкрет сумела финишировать на 24 месте.

Напомним, ранее украинская лыжница Олех выиграла бронзу на турнире в Польше.

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санный спорт
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