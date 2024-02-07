Лига чемпионов. Прометей уступил в ответном матче Эджзаджибаши и покинул соревнования

Игроки СК "Прометей" покидают Лигу чемпионов 2024. Украинский клуб уступил в ответном матче против "Эджзаджибаши".

Со старта поединка наша команда старалась не отставать от турчанок. Хозяйки площадки усилиями Тияны Бошкович сократили отставание до одного балла. А уже в следующем эпизоде Шинед Джек-Кисал выровняла паритет. Этот момент стал переломным в данной партии и завершился победой хозяев - 25:20.

Лига чемпионов 2024 (женщины)

"Эджзаджибаши" - СК "Прометей" 3-1 (25:20, 25:15, 23:25, 25:16)

Во второй партии ситуация не изменилась, и хотя наши девушки старались держать темп визави, однако дальше "Эджзаджибаши" прибавили и снова выиграли партию - 25:15.

"Прометей" не терял шансов на выход в следующий этап. Украинки в конце концов трансформировали желание выиграть партию в комфортное лидерство (7:13) и в итоге это позволило "красно-белым" заработать четыре сетбола (20:24) и выиграть партию - 23:25.

В четвертом сете казалось, что украинская команда прибавит и сравняет счет на табло, однако на экваторе игры турки взяли инициативу в свои руки и довели матч до победы - 25:16.