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Лига чемпионов. Прометей уступил в ответном матче Эджзаджибаши и покинул соревнования
Чуда не произошло
Фото: СК Прометей / Автор невідомий
Игроки СК "Прометей" покидают Лигу чемпионов 2024. Украинский клуб уступил в ответном матче против "Эджзаджибаши".
Со старта поединка наша команда старалась не отставать от турчанок. Хозяйки площадки усилиями Тияны Бошкович сократили отставание до одного балла. А уже в следующем эпизоде Шинед Джек-Кисал выровняла паритет. Этот момент стал переломным в данной партии и завершился победой хозяев - 25:20.
Лига чемпионов 2024 (женщины)
"Эджзаджибаши" - СК "Прометей" 3-1 (25:20, 25:15, 23:25, 25:16)
Во второй партии ситуация не изменилась, и хотя наши девушки старались держать темп визави, однако дальше "Эджзаджибаши" прибавили и снова выиграли партию - 25:15.
"Прометей" не терял шансов на выход в следующий этап. Украинки в конце концов трансформировали желание выиграть партию в комфортное лидерство (7:13) и в итоге это позволило "красно-белым" заработать четыре сетбола (20:24) и выиграть партию - 23:25.
В четвертом сете казалось, что украинская команда прибавит и сравняет счет на табло, однако на экваторе игры турки взяли инициативу в свои руки и довели матч до победы - 25:16.
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