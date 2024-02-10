Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Середа: Для меня медаль в руках означает стабильность
Работа согласно плану
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен Алексей Середа прокомментировал
– Честно говоря, да. Я понимал, что теоретически мы можем занять 1-3 места, но мне это не верилось. На предыдущем чемпионате мира мы получили награду, и мне казалось, что в этот раз уже не выйдет. Особенно в индивидуальном. В индивидуальном я вообще не верил, что это может быть потому, что уже четвертый чемпионат мира я никак не мог. Но в первый раз. Наконец-то.
– Что значит для вас эти награды?
– Для меня медаль, награда в руках означает стабильность. На предыдущем чемпионате мира медаль. А в индивидуале я стал на шаг поближе к своей мечте стать олимпийским чемпионом.
Я вижу прогресс в своих тренировках. Я установил свой личный рекорд. Для меня это тоже очень важно. Главное, что есть прогресс. Ну и первая [в истории Украины] медаль в индивидуале чемпионата мира – это тоже очень сильно.
– Насколько в общем удовлетворены результатами?
– Десять из десяти. Я очень очень доволен
– Какие задачи ставите себе дальше?
– Сейчас отдохнуть. Неделя даже меньше. А дальше уже готовиться к другим стартам. У нас будут Кубки мира, скоро Олимпийские игры. Поэтому готовимся.
– Насколько это выступление важно в плане подготовки к Олимпиаде?
– Это выступление вообще было важно, чтобы обкатать новую программу в индивидуале. И просто показаться всем судьям, чтобы нас, украинцев, оценивали как претендентов на награды на Олимпийских играх. Потому что конкуренция сильна, сложность прыжков растет.
Конкуренция очень сильна. Два китайца, два британца. Прям супержестко. Поэтому горжусь собой и Кириллом Болюхом.
И хочу сказать, что у нас есть возможность тренироваться и соревноваться только благодаря Вооруженным силам Украины, которые защищают нашу страну – сказал Алексей.
Популярное сейчас
- Известны оценки украинцев за матч Реал - Жирона
- Худший из игроков основы. Известны оценки Миколенко в матче против Манчестер Сити
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Украина добыла вторую медаль на чемпионате мира-2024 по водным видам спорта
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО