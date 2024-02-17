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Романчук вышел в финал чемпионата мира на 1,5 километра вольным стилем
Болеем за Михаила
Украинский пловец Михаил Романчук вышел в финал чемпионата мира-2024 на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Мундиаль в эти дни продолжается в катарской Дохе.
По итогам предварительных заплывов наш спортсмен показал четвертое время – 14:51.83 минут. Сумеет ли Михаил зацепиться за медали мирового первенства станет известно завтра, 18 февраля, когда и состоятся финальные заплывы.
Напомним, что Михаил является двукратным призером Олимпийских игр-2020 в Токио (серебро – 1500 метров вольным стилем, бронза – 800 метров вольным стилем). Также в активе Романчука два серебра на чемпионатах мира (2017,2019) и пять побед на чемпионатах Европы.
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