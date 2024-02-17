Романчук вышел в финал чемпионата мира на 1,5 километра вольным стилем

Украинский пловец Михаил Романчук вышел в финал чемпионата мира-2024 на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Мундиаль в эти дни продолжается в катарской Дохе.

По итогам предварительных заплывов наш спортсмен показал четвертое время – 14:51.83 минут. Сумеет ли Михаил зацепиться за медали мирового первенства станет известно завтра, 18 февраля, когда и состоятся финальные заплывы.

Напомним, что Михаил является двукратным призером Олимпийских игр-2020 в Токио (серебро – 1500 метров вольным стилем, бронза – 800 метров вольным стилем). Также в активе Романчука два серебра на чемпионатах мира (2017,2019) и пять побед на чемпионатах Европы.