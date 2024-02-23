Владислав Гараскевич обновил национальный рекорд на ЧМ по скелетону

На чемпионате мира по скелетону в Винтерберге, украинец Владислав Гераскевич занял 10-е место. Благодаря этому результату он обновил личный и национальный рекорд.

Украина на чемпионате мира по скелетону впервые была представлена двумя скелетонистами - Владислав Гераскевич и Ярослав Лавренюк.

В третьем проезде украинский скелетонист занял 11-е место и впоследствии поднялся на девятую позицию. Лавренюк занял 26-й общий результат.

Удержать девятую позицию Гераскевичу не удалось.

Чемпионат мира по скелетону.

Кристофер Грёттер (Германия) 3:44.91 минут

Мэтт Уэстон (Великобритания) +0.23

Чжэн Инь (Китай) +1.01

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10. Владислав Гераскевич (Украина) +2.09