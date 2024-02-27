Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норвежская горнолыжница Мовинкель завершила карьеру
Спортсменка является одной из наиболее успешных в истории норвежского горнолыжного спорта
Горнолыжница и двукратный призёр зимних Олимпийских игр - 2018, 31-летняя Рагнхильд Мовинкель завершает карьеру в профессиональном спорте.
"Я чувствую себя очень удовлетворённой и насытившейся. Всегда говорила, что хочу делать только то, что будет лучше для меня, поэтому считаю, что сейчас настало время уйти.
Теперь я хочу попробовать другие вещи. Я жажду другой жизни. Чувствую, что от этой жизни получила всё, что могла", - приводит слова Мовинкель NRK.
Ранее информацию о своём уходе норвежка опубликовала в своих социальных сетях, то же самое говорилось в пресс-релизе на сайте Норвежской лыжной ассоциации.
Напомним, спортсменка является одной из наиболее успешных в истории норвежского женского горнолыжного спорта. Помимо серебряных медалей на Олимпиаде она завоёвывала бронзу чемпионата мира в 2019 и 2023 году.
Популярное сейчас
- Уже успел забить гол. Марадона находится на просмотре в клубе Второй лиги
- Фанаты украинских клубов призвали мужчин страны добросовестно выполнять свои обязанности по защите Украины
- ВСУ сбили еще один российский бомбардировщик Су-34
- Кубок мира по прыжкам с трамплина. Марусяк финишировал в топ-30
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО