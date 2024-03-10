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Гимнастика. Украинец Чепурный завоевал золото в опорном прыжке на этапе в Баку
Прекрасное выступление наших ребят
НОК України
Украинский гимнаст Назар Чепурный выиграл золото на этапе Кубка мира в азербайджанском Баку.
Наш спортсмен стал лучшим в опорном прыжке, набрав за свое выступление 14,900 баллов. Серебро в активе представителя Гонконга Уай Хунг Шека, а бронза – у британца Гарри Гепворта.
Отметим, что это вторая медаль в сезоне для Чепурного (после серебра в Каире)
Кубок мира по спортивной гимнастике
Баку, Азербайджан
Опорный прыжек
1. Назар Чепурный (Украина) – 14,900
2. Вай Хунг Шек (Гонконг) – 14,866
3. Гарри Гепворт (Великобритания) – 14,866
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