Гимнастика. Украинец Чепурный завоевал золото в опорном прыжке на этапе в Баку

Украинский гимнаст Назар Чепурный выиграл золото на этапе Кубка мира в азербайджанском Баку.

Наш спортсмен стал лучшим в опорном прыжке, набрав за свое выступление 14,900 баллов. Серебро в активе представителя Гонконга Уай Хунг Шека, а бронза – у британца Гарри Гепворта.

Отметим, что это вторая медаль в сезоне для Чепурного (после серебра в Каире)

Кубок мира по спортивной гимнастике

Баку, Азербайджан

Опорный прыжек

1. Назар Чепурный (Украина) – 14,900

2. Вай Хунг Шек (Гонконг) – 14,866

3. Гарри Гепворт (Великобритания) – 14,866