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Илья Ковтун и Назар Чепурной добыли две золотые награды на Кубке мира в Баку

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+2 медали в копилку нашей команды

Илья Ковтун и Назар Чепурной добыли две золотые награды на Кубке мира в Баку

фото - xsport.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские гимнасты завоевали два золота на этапе Кубка мира в Баку.

20-летний Илья Ковтун поднялся на высшую ступеньку с результатом 14,900 балла в упражнениях на параллельных брусьях.

Вторую награду в копилку нашей команды принес Назар Чепурной, который в опорном прыжке показал результат 14,900 балла.

Стоит отметить, что эта медаль стала второй на этапе Кубка мира для 21-летнего спортсмена.

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