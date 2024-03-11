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Илья Ковтун и Назар Чепурной добыли две золотые награды на Кубке мира в Баку
+2 медали в копилку нашей команды
фото - xsport.ua
Украинские гимнасты завоевали два золота на этапе Кубка мира в Баку.
20-летний Илья Ковтун поднялся на высшую ступеньку с результатом 14,900 балла в упражнениях на параллельных брусьях.
Вторую награду в копилку нашей команды принес Назар Чепурной, который в опорном прыжке показал результат 14,900 балла.
Стоит отметить, что эта медаль стала второй на этапе Кубка мира для 21-летнего спортсмена.
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