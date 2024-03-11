Илья Ковтун и Назар Чепурной добыли две золотые награды на Кубке мира в Баку

Украинские гимнасты завоевали два золота на этапе Кубка мира в Баку.

20-летний Илья Ковтун поднялся на высшую ступеньку с результатом 14,900 балла в упражнениях на параллельных брусьях.

Вторую награду в копилку нашей команды принес Назар Чепурной, который в опорном прыжке показал результат 14,900 балла.

Стоит отметить, что эта медаль стала второй на этапе Кубка мира для 21-летнего спортсмена.