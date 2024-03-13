Сборная Украины по гандболу уступила Эстонии в стартовом матче отбора мужского ЧМ-2025

Сборная Украины с поражения стартовала в отборе мужского ЧМ-2025 по гандболу, уступив Эстонии.

На старте команды обменивались голами, а после 22 минут украинцы обеспечили себе уверенное преимущество в три очка.

Однако эстонцы сократили отставание и на перерыв ушли лидерами - 18:16.

Во втором тайме Эстония увеличила свое преимущество до 3 мячей и в итоге одержала победу со счетом - 29:32. Лучшую результативность в составе обеих команд продемонстрировал украинский полусредний Игорь Турченко - 13 голов из 18 бросков.

Квалификация Евро-2025. Второй раунд. Первый матч

Эстония — Украина - 32:29 (18:16)