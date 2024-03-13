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Сборная Украины по гандболу уступила Эстонии в стартовом матче отбора мужского ЧМ-2025
Украинцы были близки к победе
Фото: Getty Images
Сборная Украины с поражения стартовала в отборе мужского ЧМ-2025 по гандболу, уступив Эстонии.
На старте команды обменивались голами, а после 22 минут украинцы обеспечили себе уверенное преимущество в три очка.
Однако эстонцы сократили отставание и на перерыв ушли лидерами - 18:16.
Во втором тайме Эстония увеличила свое преимущество до 3 мячей и в итоге одержала победу со счетом - 29:32. Лучшую результативность в составе обеих команд продемонстрировал украинский полусредний Игорь Турченко - 13 голов из 18 бросков.
Квалификация Евро-2025. Второй раунд. Первый матч
Эстония — Украина - 32:29 (18:16)
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