Испания выдала визы спортсменам из России и Беларуси, поддержавшим войну в Украине

Российские и белорусские прыгуны на батуте смогли попасть на этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Германии после того, как немецкая сторона отказалась выдавать им визы.

По данным DW, российские спортсмены, участвующие в соревнованиях, получили визы от Испании, что позволило им краткосрочный въезд в Германию.

Яна Лебедева из России и Иван Литвинович из Беларуси набрали достаточное количество баллов на этапе Кубка мира в Котбусе, чтобы обеспечить себе места на Играх. Оба соревновались как "индивидуальные нейтральные спортсмены".

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур обратились к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и президенту Международной теннисной федерации (ITF) Дэвиду Гаггерти в связи с решением последней позволить российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле.