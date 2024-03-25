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Испания выдала визы спортсменам из России и Беларуси, поддержавшим войну в Украине
Испания закрыла глаза на поддержку спортсменами путинского режима
Российские и белорусские прыгуны на батуте смогли попасть на этап Кубка мира по прыжкам на батуте в Германии после того, как немецкая сторона отказалась выдавать им визы.
По данным DW, российские спортсмены, участвующие в соревнованиях, получили визы от Испании, что позволило им краткосрочный въезд в Германию.
Яна Лебедева из России и Иван Литвинович из Беларуси набрали достаточное количество баллов на этапе Кубка мира в Котбусе, чтобы обеспечить себе места на Играх. Оба соревновались как "индивидуальные нейтральные спортсмены".
Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации тенниса Украины Сергей Лагур обратились к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху и президенту Международной теннисной федерации (ITF) Дэвиду Гаггерти в связи с решением последней позволить российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле.
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