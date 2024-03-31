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Харлан: Спасибо нашим защитникам и защитницам, что у нас есть возможность соревноваться на родной земле. Фото
Внутренний чемпионат
Фото: Getty Images
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка приняла участие во внутреннем чемпионате и показала самые яркие мгновения соревнований. Соответствующие фотографии Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Цуренко
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