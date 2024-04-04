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МОК не допустил российского борца к Олимпиаде из-за поддержки войны
Он не соответствует критериям нейтралитета
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил россиянина Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру, который пройдёт в Баку.
В официальном сообщении организации сказано, что Садулаев не соответствует критериям, которые Международный олимпийский комитет установил для нейтральных атлетов из России, желающих участвовать в международных турнирах.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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