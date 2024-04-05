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Двукратного победителя Тур де Франс Йонаса Вингегора госпитализировали после серьезного падения
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, на 4-м этапе многодневки Тура Страны Басков, произошло серьезное падение на повороте во время пуска. В частности, лидер гонки Примож Роглич и Ремко Эвенепул были вынуждены сойти с дистанции. Впрочем, более серьезные проблемы имел датчанин Йонас Вингегор.
По информации издания, спортсмен получил перелом ключицы и несколько сломанных ребер в результате падения. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, а двукратного победителя "Тур де Франс" забрали на носилках. Команда Visma-Lease a Bike сообщила, что Вингегор находится в стабильном состоянии и в сознании, но остается в больнице "в целях безопасности".
"Это не тот способ, которым хочется побеждать", - сказал победитель этапа Луис Мейнтжес после финиша. Его команда Intermarche-Wanty заявила: "Наши мысли со всеми гонщиками, которые попали в эту ужасную аварию. Безопасность и здоровье наших коллег - это все, что имеет значение".
Itzulia Basque Country: Jonas Vingegaard suffers broken collarbone and ribs in crash https://t.co/PSVPcVykaP— BBC News (UK) (@BBCNews) April 4, 2024
Организаторы гонки заявили, что время прохождения этапа не будет засчитано в общую классификацию.
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