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Двукратного победителя Тур де Франс Йонаса Вингегора госпитализировали после серьезного падения

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Об этом сообщает BBC

Двукратного победителя Тур де Франс Йонаса Вингегора госпитализировали после серьезного падения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера, на 4-м этапе многодневки Тура Страны Басков, произошло серьезное падение на повороте во время пуска. В частности, лидер гонки Примож Роглич и Ремко Эвенепул были вынуждены сойти с дистанции. Впрочем, более серьезные проблемы имел датчанин Йонас Вингегор.

По информации издания, спортсмен получил перелом ключицы и несколько сломанных ребер в результате падения. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, а двукратного победителя "Тур де Франс" забрали на носилках. Команда Visma-Lease a Bike сообщила, что Вингегор находится в стабильном состоянии и в сознании, но остается в больнице "в целях безопасности".

"Это не тот способ, которым хочется побеждать", - сказал победитель этапа Луис Мейнтжес после финиша. Его команда Intermarche-Wanty заявила: "Наши мысли со всеми гонщиками, которые попали в эту ужасную аварию. Безопасность и здоровье наших коллег - это все, что имеет значение".

Организаторы гонки заявили, что время прохождения этапа не будет засчитано в общую классификацию.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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