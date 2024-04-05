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Назван кандидат на пост главного тренера мужской сборной Украины по волейболу

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Им станет аргентинский специалист

Назван кандидат на пост главного тренера мужской сборной Украины по волейболу

фото из свободных источников

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Новым главным тренером мужской сборной Украины может стать аргентинец Рауль Лосано.

"Время не стоит на месте, — пояснил президент федерации Михаил Мельник, — В последнее время сборная Украины не оправдывала тех надежд, которые на нее возложены".

"Надо что-то менять и совершенствоваться. Спасибо господину Крастиньшу за семь лет добросовестного труда. В дальнейшем мы и спонсор команды, компания "Эпицентр", планируем сотрудничество с другими зарубежными специалистами".

Если же 67-летний специалист все же будет утвержден на эту должность, то он будет совмещать работу в сборной Украины и японском клубе "Джей-Ти Тандерс", который возглавляет с 2022 года.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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