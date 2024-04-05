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Назван кандидат на пост главного тренера мужской сборной Украины по волейболу
Им станет аргентинский специалист
фото из свободных источников
Новым главным тренером мужской сборной Украины может стать аргентинец Рауль Лосано.
"Время не стоит на месте, — пояснил президент федерации Михаил Мельник, — В последнее время сборная Украины не оправдывала тех надежд, которые на нее возложены".
"Надо что-то менять и совершенствоваться. Спасибо господину Крастиньшу за семь лет добросовестного труда. В дальнейшем мы и спонсор команды, компания "Эпицентр", планируем сотрудничество с другими зарубежными специалистами".
Если же 67-летний специалист все же будет утвержден на эту должность, то он будет совмещать работу в сборной Украины и японском клубе "Джей-Ти Тандерс", который возглавляет с 2022 года.
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