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Прометей одержал победу в стартовом матче финальной серии Суперлиги-Дмарт

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Уверенная победа команды

Прометей одержал победу в стартовом матче финальной серии Суперлиги-Дмарт

Фото: Прометей

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

5 апреля состоялся первый матч финальной серии Суперлиги-Дмарт. Как и в прошлом сезоне, в борьбе за титул лучшей команды страны сошлись ВК "Прометей" (Днепр) и "Эпицентр-Подоляне" (Городок).

Суперлига-Дмарт 2023-2024. Мужчины. Финал. Первая игра

ВК "Прометей" - "Эпицентр-Подоляне" - 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

Счет в серии: 1-0.

Уже со стартовых минут хозяева завладели преимуществом и давили на соперника. Великолепно отыграли Ян Ерещенко и Дмитрий Шаповал, и принесли победу в стартовом сете 25:20.

Во второй партии днепряне продолжали давить на соперника и увеличивать преимущество. В итоге команда занесла в копилку еще один выигранный сет - 25:18.

После 10-минутного перерыва на площадке ожила интрига. Гости пытались сломать ход игры, однако подопечные Флавио Гулинелли держали концентрацию и в итоге одержали победу - 25:19 и 3-0.

Напомним, что финальная серия матчей продлится до трех побед одной из команд.

Второй финальный матч состоится 7 апреля в 14:00.

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ВК Прометей
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