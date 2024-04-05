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Прометей одержал победу в стартовом матче финальной серии Суперлиги-Дмарт
Уверенная победа команды
Фото: Прометей
5 апреля состоялся первый матч финальной серии Суперлиги-Дмарт. Как и в прошлом сезоне, в борьбе за титул лучшей команды страны сошлись ВК "Прометей" (Днепр) и "Эпицентр-Подоляне" (Городок).
Суперлига-Дмарт 2023-2024. Мужчины. Финал. Первая игра
ВК "Прометей" - "Эпицентр-Подоляне" - 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)
Счет в серии: 1-0.
Уже со стартовых минут хозяева завладели преимуществом и давили на соперника. Великолепно отыграли Ян Ерещенко и Дмитрий Шаповал, и принесли победу в стартовом сете 25:20.
Во второй партии днепряне продолжали давить на соперника и увеличивать преимущество. В итоге команда занесла в копилку еще один выигранный сет - 25:18.
После 10-минутного перерыва на площадке ожила интрига. Гости пытались сломать ход игры, однако подопечные Флавио Гулинелли держали концентрацию и в итоге одержали победу - 25:19 и 3-0.
Напомним, что финальная серия матчей продлится до трех побед одной из команд.
Второй финальный матч состоится 7 апреля в 14:00.
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